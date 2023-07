Sanzionata per divieto di sosta: prima si arrabbia, poi mangia la multa

Ricevere una multa è sempre un fatto che ci fa innervosire. C'è chi si rassegna e la paga immediatamente per evitare la mora, chi proprio non ci sta, credendo di non essere nel torto, e tenta il ricorso e chi, preso dalla disperazione, addirittura mangia la sanzione. È accaduto a Roma e la protagonista della vicenda è una 32enne molto arrabbiata.

Il "sapore amaro"... di prendere una multa

Nella giornata di ieri 27 luglio, la donna aveva lasciato in sosta la sua vettura in una zona dove era vietato in via Olevano Romano, nella zona dello spartitraffico adiacente alla via Prenestina. Due agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale hanno deciso quindi di procedere alla sanzione di circa 30 euro, lasciando il foglio di notifica, come di consueto, sul parabrezza. La 32enne ha assistito alla scena da lontano ed è immediatamente corsa sul posto, inveendo contro le Forze dell'Ordine. Presa dalla rabbia poi, ha afferrato la multa e ha iniziato a masticarla e mangiarla. I due agenti, attoniti di fronte alla scena, non hanno avuto altra scelta che denunciare la donna per resistenza a pubblico ufficiale e soppressione, distruzione e occultamento di atti pubblici.

