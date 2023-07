Cruise si espande negli States: i robotaxi arrivano in altre città

Cruise non smette di espandersi negli USA. A desso i suoi servizi di robotaxi arriveranno in nuove città , prime fra queste Nashville e Atlanta, come dichiara Kyle Vogt , CEO del marchio. Le auto, prima di essere messe a servizio del pubblico, sono state sottoposte a dei test e nei prossimi mesi trasporteranno i passeggeri. Le prove erano inizialmente iniziate a San Francisco, salvo poi spostarsi in altre località come Austin, Dallas, Houston, Phoenix e, di recente, anche a Miami.

Come funziona?

Lo star arrivando in altri contesti urbani, però, non equivale all'avvio del servizio. In questo momento, queste auto a guida autonoma sono attive solo a San Francisco, Austin e Phoenix. Ciò significa che nelle città in cui approdano, i robotaxi dovranno prima superare dei test e dopo essere messi a disposizione delle persone.

Vogt ha detto che la possibilità di poter arrivare velocemente in più città dipende dall'adozione di una particolare strategia, che è frutto dell'esperienza acquisita nel corso del tempo. All'inizio si utilizza una versione "generica" del software di guida autonoma, la quale poi subisce una modificata in base alle caratteristiche della città di riferimento. In questo modo, è possibile adattare la piattaforma di guida autonoma più velocemente in ognuna di esse.

Guida autonoma, test in autostrada