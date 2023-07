Verstappen il più veloce ma a causa della penalità in pole partirà Leclerc

FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Max Verstappen conquista “sul campo” la pole position nelle qualifiche del GP di Spa, con un tempo mostruoso e l’ennesima prestazione da campione assoluto. Che però non gli permetterà di partire per l’ennesima volta davanti a tutti, vista la squalifica emanata dalla FIA per l’impiego del quinto cambio in stagione. L’olandese retrocederà di cinque posizioni, scivolando al sesto posto. E consentendo alla Ferrari di Charles Leclerc di tornare davanti a tutti in una qualifica, proprio come accadde nel 2019, quando il monegasco vinse proprio in Belgio la prima gara della sua carriera. Secondo posto per l’altra Red Bull, quella di Perez, mentre Hamilton partirà dalla terza posizione. Quinda piazza per l’altra Ferrari di Carlos Sainz.