Verstappen e il duro rimprovero dal muretto Red Bull: la sfuriata via radio

ROMA - Il Gran Premio del Belgio 2023 di Formula 1 si è concluso esattamente come i sette precedenti, ovvero con la vittoria del cannibale Max Verstappen, sempre più vicino a conquistare il suo terzo titolo. In questo momento ci sarà una lunga sosta estiva, ma l'olandese al rientro in pista tra le mura amiche di Zandvoort non vorrà fare sconti e vorrà regalare una gioia al suo pubblico di casa. Per quanto riguarda la lotta per il titolo, invece, basterà amministrare l'ampio vantaggio che ha nei confronti del resto della compagnia.