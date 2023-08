"Big Love Square" scopre l'identità MINI

Insieme per un futuro sostenibile

L'obiettivo di "Big Love Square" era quello di raccontare le strategie che accomunano le due realtà e le attività attuate

insieme a partner selezionati per creare valore nella società. Per affrontare ciò sono stati invitati alcuni partner con cui MINI ha sviluppato alcune tematiche come Lara Gilmore, Co-Fondatrice Tortellante, Giacomo Maniscalco, Direttore SOS - School of Sustainability, Olivia Spinelli, Coordinamento e Direzione Creativa IED Moda Milano, e Stefano Gabellini, Titolare Promodrive.

Con un parterre di ospiti così ampio i temi da dibattere sono stati diversi con l'obiettivo di mettere in atto azioni concrete volte al raggiungimento di un futuro migliore e più sostenibile. "MINI ha un claim che trovo straordinario e che nel tempo è rimasto fedele a sé stesso sin dal rilancio che, come BMW Group, abbiamo fatto del brand nel 2001: Big Love - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato BMW Italia -, è un claim che incarna un’attitudine positiva nei confronti della vita e che parla di inclusione, di diversità, di sostenibilità e di una certa idea di mondo: 'We are all different but pretty good together' è una delle frasi più ricorrenti nella comunicazione di MINI. La partnership con Exit Gastronomia Urbana nasce proprio dalla volontà di trovare un luogo identitario, che ci consenta di esprimere e raccontare questi valori".

Il valore dei giovani

Le collaborazioni tra MINI e alcuni partner sono state quindi alla base dell'evento milanese "Big Love for the people:

young talents" realizzato con Exit con lo scopo di rispondere alle nuove sfide poste dalla società concentrandosi sulla

valorizzazione del talento. Federica Manzoni, Head of MINI Italia, ha così spiegato la finalità dell'evento: "Viviamo in un mondo dove temi come la circolarità, la diversity e l'inclusione sono sentiti dalle nuove generazioni come fondamentali per costruire un futuro differente. In questo contesto MINI vuole prendere una posizione e dare il suo contributo alla trasformazione, proprio attraverso i giovani".

Klopp e la signora in rosso: la moglie Ulla ha una Mini color... Liverpool