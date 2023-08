La strana Lamborghini indonesiana che va a 70 km/h

Di Lamborghini strane ne abbiamo viste parecchie. D’altronde, la personalizzazione - specialmente quando si tratta di auto di lusso - non ha limiti. Ma chi questo tipo di personalizzazione non può permetterselo, lavora di fantasia. Ed è un po’ quello che è successo al proprietario di una “strana” vettura che percorrendo le strade dell’Indonesia ha catturato l’attenzione delle persone intorno (e poi del web). A un primo, veloce, sguardo, la vettura in questione può effettivamente sembrare una Lamborghini. Ma vedendola da vicino ci si rende conto che si tratta di un’auto costruita in maniera del tutto rudimentale .

Realizzata con materiali di fortuna

C’è da di dire, però, che il costruttore ci si è messo davvero di impegno. La vettura, di colore arancione, presenta addirittura lo stemma della Casa di Sant’Agata Bolognese. Sul web diverse immagini hanno suscitato la curiosità degli utenti, e se qualcuno ha ironizzato sulla finta Lamborghini, altri hanno apprezzato il lavoro d’ingegno del giovane costruttore indonesiano che ha rivelato di averla costruita tutta solo, nell’arco di tre mesi, assemblandola pezzo per pezzo e utilizzando materiali di fortuna: dal vecchio serbatoio posizionato in mezzo ai due sedili (questi di qualche vecchia auto non più in uso) al motore, che spinge la vettura non oltre i 70 km/h.

