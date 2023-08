Ruba il Suv al padre e poi si schianta contro un muro: 14enne nei guai

Sanzionata per divieto di sosta: prima si arrabbia, poi mangia la multa

Follia adolescenziale

L'adolescente avrebbe messo in moto la vettura mentre il padre dormiva e si sarebbe quindi allontanato dall'abitazione. Dopo aver percorso alcune strade della cittadina, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il muro dell'hotel che costeggia una delle vie principali di Fregene. Fortunatamente, il ragazzo ha riportato solo lievi ferite ma oltre ai soccorsi è stato necessario anche l'intervento dei Carabinieri di Ostia che hanno anche trovato un video sui social in cui si nota proprio il momento dello schianto, filmato girato da uno degli amici del 14enne che poi sono scappati. Gli amici che Intanto il padre del giovane dovrà risarcire i danni all'hotel e dovrà rispondere del perchè suo figlio abbia messo in atto un comportamento tanto pericoloso.

Arriva sulla spiaggia in auto e la lascia parcheggiata: multata una donna