Riaparava auto illegamente: sequestrata autofficina abusiva

Chiunque può inventarsi un lavoro o scegliere, anche all'improvviso, di aprirsi un locale qualsiasi. Purché sia, come tutte le cose, legale. Non lo sa invece l'uomo che, di nascosto, riparava auto in un'officina abusiva. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pordenone che, dopo averlo fermato per un semplice controllo, si è accorta che il cittadino – straniero – guidava la vettura di un'altra persona e sembrava stare provando se una riparazione meccanica era riuscita.