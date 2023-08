Forzano l'auto ma vengono beccati dalla proprietaria: denunciati

Il pezzo più ambito dai ladri sono le auto e questo, come si evince molto spesso, è un dato di fatto. I delinquenti ne rubano a volontà, usando tecniche specifiche, anche se alcune volte la “missione” non va a buon fine, per fortuna. Come è accaduto a Firenze domenica scorsa, grazie all'intervento della Polizia che ha preso due algerini, rispettivamente di 23 e 28 anni, che volevano rubare una vettura in sosta, precisamente una Fiat 500, in via Bobolino.