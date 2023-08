Taremi, le auto di lusso e quella richiesta di... non pagare le tasse!

Si è messo in luce con il Porto a suon di gol, dopo essere diventato il leader tecnico della nazionale iraniana. Mehdi Taremi ha acceso il calciomercato, e Inter e Milan , che sono a caccia di un centravanti per la prossima stagione, ci stanno facendo più di un pensierino. Qualora Taremi dovesse sbarcare a Milano, sponda nerazzurra o rossonera, porterebbe con sé anche le sue amate supercar ? Il giocatore infatti è un grande appassionato di automobili di lusso, e a confermarlo c'è anche una storia che risale a qualche anno fa.

Niente tasse per le sue auto di lusso

Poco tempo fa, infatti, Taremi ammise in un'intervista di aver avuto un incontro con alcuni esponenti politici del proprio Paese per ottenere il permesso per l'ingresso delle sue auto di lusso senza pagare tasse e dogana. Insomma, una vera e propria esenzione fiscale che ha generato alcune polemiche. Lo stipendio dei calciatori del suo livello infatti permette di affrontare qualsiasi tassa con serenità: speriamo che questa "richiesta" non venga rinnovata qualora l'attaccante dovesse sbarcare in italia.

