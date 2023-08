Fuga in auto con i pusher in cambio di una dose gratuita: bloccata un'italiana

È una pratica che si sta diffondendo un po' dappertutto: offrire aiuto logistico ai pusher in cambio di qualche dose gratuita. Dove per aiuto logistico si intende anche un passaggio in auto per scappare dalle forze dell'ordine . Proprio come avvenuto durante un blitz dei Carabinieri nella zona del saronnese.

La fuga in auto e l'inseguimento

Le forze dell'ordine si sono inoltrate nei boschi della zona tra Rescaldina, Cerro Maggiore e Uboldo dopo aver notato un'auto che si allontanava in tutta fretta, evidentemente dopo avere notato la presenza dei militari. Questi ultimi hanno così dato il via all'inseguimento per le strade della zona, finché la vettura è stata bloccata in via Novara, a Saronno.

Al volante una 29enne italiana

A bordo dell'auto c'erano quattro persone. Due uomini sono riusciti a scappare a piedi, bloccata invece la donna alla guida e il passeggero seduto sui sedili posteriori. Lei è un'italiana di 29 anni, lui è un 25enne marocchino senza regolare permesso di soggiorno. Quest'ultimo è stato arrestato perché aveva con sé, oltre a una piccola quantità di cocaina, una pistola con colpo in canna e due fucili semiautomatici.

L'autista è risultata invece estranea alle armi e quindi lasciata libera. Da quello che è emerso, stava portando i tre uomini lontano dai boschi per metterli in salvo proprio in cambio di una dose gratuita di droga.

