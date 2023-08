L'autovelox dei record che fa infuriare gli automobilisti!

Sulla strada per Roma c'è un autovelox che nel 2022 ha incassato quasi quanto il Comune di Bologna. Peccato che non sia parte della Capitale, bensì del piccolo Comune di Cagli , 8mila abitanti, che si trova sulla via Flaminia tra Marche e Umbria . Tarato a 70 km/h , l'anno scorso ha chiuso il bilancio con un incasso di 3 milioni e 150mila euro "grazie" alle violazioni del Codice della Strada.

Posizionato in curva, "è una trappola"

L'autovelox è stato posizionato in una semicurva, mentre nel progetto di installazione era in rettilineo. ANAS, proprietaria della strada, e Prefettura non hanno battuto ciglio, ma gli automobilisti sono insorti, affermando si tratta di una trappola, dato che lo strumento in curva non si vede.

C'è anche un altro dato clamoroso. Questo autovelox è rimasto operativo solo 11 mesi perché l'estate scorsa, tra luglio e agosto, qualcuno ha abbattuto i cartelli di avviso del controllo posti a 150 metri, mettendo di conseguenza l'impianto fuori legge. Senza la segnaletica verticale, infatti, le multe sono nulle. In loro presenza, il conto sarebbe forse salito di un altro milione.

"Mettiamo a posto le strade del paese"

"Non ci dormo la notte - afferma il sindaco Alberto Alessandri -. È un picco che non potevamo prevedere. Noi l’abbiamo messo solo per diminuire gli incidenti, calcolando un incasso massimo di 120mila euro l’anno tanto da fare un affidamento diretto alla Labconsulenze tramite ’mepa’. Invece sono arrivati 3 milioni. Non è colpa nostra. Ma se si rispettano i limiti, non si paga niente. Con quei soldi ci mettiamo a posto tutte le strade del paese".

