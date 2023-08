Incredibile in autostrada: traffico bloccato da una mucca!

Caldo, traffico, ingorghi, ma non solo: a rendere difficoltosa l'estate degli italiani in viaggio ci ha pensato anche una mucca . È una scena clamorosa, infatti, quella che si è palesata lungo l' autostrada A2 del Mediterraneo , tra Pontecagnano e San Mango , nel salernitano.

Stop al traffico, poi riprende la circolazione

Nella mattinata di lunedì 14 agosto una mucca ha temporaneamente bloccato il traffico nel tratto in direzione di Fisciano, al km 14,500 tra gli svincoli di Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, in provincia di Salerno. Sul posto è intervenuta l'ANAS insieme alle forze dell'ordine. Grazie al loro intervento, la circolazione è poi ripresa in maniera regolare, permettendo alle numerose vetture di proseguire il proprio "esodo" di Ferragosto.

