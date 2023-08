Renault al Viva! Festival: "Musica e auto uniscono vite"

Che legame c'è tra un brand di auto come Renault e il Viva! Festival , un evento di musica elettronica, la cui settima edizione si è svolta in Valle d'Itria proponendo una programmazione con alcuni tra i più prestigiosi ed interessanti artisti della scena musicale internazionale? Molto di più di quanto si possa immaginare, e lo scopriamo con Raffaele Fusilli, A.D. di Renault Italia . "La storia con il Viva! Festival nasce fondamentalmente perché pensiamo che le sensazioni, i sentimenti e gli stati d'animo che può provocare un pezzo musicale , anche di musica elettronica, in termini di coinvolgimento e connessione tra più persone è la medesima storia che vogliamo raccontare noi , la nostra storia, quella di un brand che in fondo ha sempre cercato di unire persone prima ancora che luoghi, che ha sempre cercato di migliorare la qualità della vita, oltre che la qualità della guida. Tra questi due mondi ci sono dei trait d'union forti: una connessione tra esseri umani, favorita dalla musica, come noi di Renault, attraverso la tecnologia cerchiamo di aiutare le persone a connettersi tra loro".

Renault e la musica

A Locorotondo dove si è svolto Viva! Festival Renault ha esposto tre vetture elettriche di cui due anteprime nazionali come il concept della nuova Renault 5 Roland Garros e della H1st Vision, un concentrato di tecnologia e innovazione.

Con questa vettura Renault sta anche sviluppando un progetto per portare la musica all'interno di vetture che hanno nel silenzio, essendo elettriche, uno dei loro punti di forza.

"La vettura elettrica ti dà questa grande possibilità di scrivere un foglio bianco. Ed è questo anche il senso della partnership con Jean-Michel Jarre, uno dei grandi artisti di musica elettronica contemporanea, che è anche un ingegnere appassionato d'auto. L'idea stimolante è stata quella di dargli il compito di immaginare la nuova firma sonora delle nostre vetture elettriche. Lui ne è stato entusiasta perché si è trovato di fronte a una sfida interessante partendo da zero e dando un suono al silenzio delle nostre auto a zero emissioni. Questo progetto fa parte delle potenzialità che le nuove tecnologie ci consentono e significa anche dare un'identità unica alla musica e al suono all'interno dei nostri abitacoli migliorando la qualità dell'esperienza di guida delle nostre auto. Jean-Michel Jarre sulla H1st Vision ha realizzato un bozzolo sonoro di 16 altoparlanti con una geolocalizzazione del suono. Il sistema è in grado di capire chi sta parlando e chi è in silenzio e di conseguenza la musica si rivolge solo alla persona in silenzio".

Renault, motori ibridi e modelli del futuro

Per Renault non esiste solo l'elettrico ma anche i motori endotermici ibridi. "Il motore endotermico per Renault è ancora il futuro per parecchi anni, però per noi va verso una costante progressione di riduzione dell'impatto ambientale. Anche l'accordo che abbiamo fatto con la Casa cinese Geely per la realizzazione di motori ibridi e trasmissioni, conferma che saremo ancora protagonisti anche nei motori endotermici ibridi".

Questo 2023 è comunque un anno pieno di novità per Renault. "Abbiamo appena lanciato l'Espace, la Clio, l'Arkana

mentre la nuova Scenic completamente elettrica arriverà al Salone di Monaco di settembre. Alcune tecnologie presenti sulla H1st Vision come quella del sound le ritroveremo a bordo della nuova Scenic. Il 2024 poi sarà il grande anno della Renault 5 elettrica e anche della Rafale. È un'offensiva di gamma che da qui al 2026 cambierà completamente il volto del nostro brand".

Renault e il mercato italiano

Ma come sta andando il mercato italiano, i numeri positivi saranno riconfermati? "Più o meno sarà simile o un pò meglio dell'anno scorso; il momento contingente non è facilissimo per il mondo dell'auto e per la raccolta ordini. Però la nostra offensiva prodotto è tale per cui siamo molto confidenti di far fronte a questo momento che complessivamente dal

punto di vista macroeconomico è complicato".

