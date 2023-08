Ferrari, il dolce che omaggia Enzo si chiama Tributo

I veri appassionati di auto e di Ferrari sanno che Enzo amava andare a pranzo al " Cavallino ", ristorante situato proprio davanti alla fabbrica di Maranello, luogo in cui il Drake amava rilassarsi e discutere di motorsport e attualità davanti a un piatto tipico della tradizione emiliana. Quel locale è adesso gestito da chef Massimo Bottura , che oltre a ristrutturare il luogo ha anche rivoluzionato il menù. Menù dove adesso spunta un dolce molto particolare: Tributo .

Il dolce Ferrari: ecco gli ingredienti

Sì, il nome rimanda alla F8 Tributo. Proprio perché ne riprende le forme. Il dolce infatti è un omaggio alle granturismo della Casa di Maranello, a Enzo Ferrari e alla città di Modena. Si tratta di una bavarese di zabaione con all'interno aceto balsamico Dark Cherry Villa Manodori.

Per realizzarla sono stati creati 6 diversi stampi in silicone, ognuno raffigurante 5 modelli Ferrari: Testarossa, F40, F8 Tributo, 812 Superfast e LaFerrari. Il dolce, che rimarra in menù fino a settembre, ha già riscosso enorme successo. E siamo certi sarebbe stato apprezzato anche dal Drake.

Ferrari, ecco quella per i 100 anni dell’Aeronautica Militare