Copre l'auto con un telo, ma al ritorno trova la multa: la polemica

Ci sono multe che a volte fanno storcere il naso, forse perché un po' assurde. Non capita di rado, ma quando succede, alla fine, le scelte sono due: o la si contesta o la si paga. Il caso che sta facendo discutere in questi giorni è abbastanza particolare: un uomo, automobilista di Magnago che stava passando le ferie a Lignano Sabbiadoro, è stato multato poiché ha lasciato la sua auto coperta e dunque la targa non era visibile. “Ho parcheggiato la macchina coprendola con un telo per proteggerla dalla resina dei pini e sono stato multato perché avevo coperto la targa: colui che ha redatto il verbale, però, l’ha riportata correttamente sulla multa, scostando agevolmente il telo”, ha detto il protagonista della spiacevole vicenda.

Il caso della multa per l'auto coperta

Nonostante la sanzione non sia elevata – è di soli 29,40€ - l'automobilista l'ha percepita comunque come un'ingiustizia. “Non contesto che la targa fosse coperta, ma è scorretto perché si poteva benissimo controllare. Tuttavia pagherò subito la multa per evitare trafile”, ha concluso. In realtà, da quanto si apprende, non è neppure il primo caso. Sempre nel periodo estivo, precisamente lo scorso luglio, un altro automobilista era stato multato per la stessa infrazione: aveva messo il telo alla sua vettura per proteggerla dalla grandine. A quel punto, ai cittadini è venuto da chiedersi se tali sanzioni non siano solo un modo per guadagnarci un po' sopra.

