Contromano sull'A4: provoca incidente e fugge con un'altra auto

Andare contro mano è oramai diventata, purtroppo, una brutta abitudine. Non è raro leggere o ascoltare notizie in cui ad essere protagonisti sono dei sinistri causati da questo tipo di infrazione. La storia di oggi riguarda un incidente avvenuto sull'autostrada A4 Venezia-Torino , all'altezza di Mesero, in provincia di Milano.

A bordo dell'auto un ragazzo che, secondo quanto ricostruisce il Correrie della Sera, verso le 19.30 di ieri, martedì 22 agosto, ha imboccato contromano la rampa di immisione nell'autostrada direzione Milano. Il giovane era accompagnato, a quanto sembra, da una donna.

Il furto e la fuga

Ciò che sconcerta di tutta la storia è che non solo andava contromano ma, nel momento in cui questo ha provocato uno scontro con un altro veicolo, il ragazzo pare aver costretto un terzo automobilista a lasciargli la sua vettura per poter fuggire via. Sul luogo della collisione è poi sopraggiunta la Polizia stradale, i vigili del fuoco e quattro ambulanze del 118. Fortunatamente nessuno è stato gravemente ferito, i coinvolti sono stati medicati sul posto e solo uno è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Magenta. Adesso, la Polizia sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Copre l'auto con un telo, ma al ritorno trova la multa: la polemica