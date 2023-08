Fidanzati rubano la batteria di un'auto per utilizzarne l'energia in casa

A Terni , nella zona di via Di Vittorio, è avvenuto un insolito furto nella notte. Due giovani fidanzati sono stati infatti denunciati dalla polizia per aver rubato la batteria di una Fiat Panda per utilizzarne l'elettricità nella loro abitazione. Il proprietario della vettura ha subito presentato denuncia presso la Questura.

L'assurdo furto

Le telecamere di sicurezza del condominio hanno catturato le immagini dei due ladri mentre agivano furtivamente nella notte a volto scoperto. La Polizia è riuscita così a identificare immediatamente i due giovani, già conosciuti alle Forze dell'Ordine. Secondo quanto riportato dalla Questura, i due giovani avevano intenzione di utilizzare la batteria dell'auto come fonte di corrente elettrica in casa propria. I due sono attualmente in libertà ma sono stati denunciati: l'uomo della coppia era già stato querelato per furto di un casco da moto.

