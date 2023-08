Grosso ritrovamento in Sicilia: 40 auto rubate chiuse in un capannone

Questo è ciò che è accaduto in Sicilia, precisamente nella zona della Marinella, in via Gian Gaspare Napolitano. A fare la scoperta è stata la Polizia, e con molta probabilità quei mezzi si trovavano lì già da diverso tempo ed erano, ovviamente, pronti per il mercato nero.

Il capannone

Le auto trovate sono ben 40. A prevalere in numero c'erano le Fiat 500, poi completavano il “bottino” alcune Alfa Romeo e Lancia Y, più una serie di modelli Punto e Panta già smontati. A quanto pare, questo sarebbe uno dei posti usati dai ladri per nascondere la refurtiva prima di rintracciare i proprietari e tentare l'estorsione di denaro o di potere smontare ogni possibile pezzo di ricambio per venderlo, come per l'appunto dicevamo, sul mercato nero.

A investigare sul caso è il personale del commissariato San Lorenzo e dell'Ufficio prevenzione generale. I poliziotti, che passando da via Napolitano, si sono accorti che l'ingresso di un magazzino era socchiuso. Guardando bene, hanno notato che dalla fessura si intravedevano i mezzi smontati. Alla fine, hanno rintracciato il proprietario del locale, il 69enne F. M., che è stato denunciato per ricettazione.

