Bisarca con decine di supercar si ribalta: auto schiantate a terra

Gli amanti delle supercar avranno i brividi a guardare queste immagini. A Kent, in Inghilterra, un incidente assurdo è avvenuto nei pressi del circuito Brands Hatch. Una bisarca che trasportava diverse auto di lusso si è ribaltata facendo crollare sull'asfalto anche tutte costosissime Aston Martin, Lamborghini e Ferrari.

Strappa un parchimetro dall'asfalto per rubare le monete: arrestato

Un disastro costosissimo

Il sinistro è venuto sulla A20, nel tratto vicino a Farningham. Il conducente della bisarca, nonostante le lievi ferite riportate nell'incidente, ha immediatamente fatto il possibile per limitare i danni. Ovviamente è stato necessario l'intervento immediato della Polizia del Kent per gestire l'emergenza e ripristinare l'ordine lungo la strada. Alcuni video amatoriali condivisi sui social media, mostrano le diverse supercar capovolte, così come la bisarca. Le immagini fanno davvero accapponare la pelle se si pensa il valore del danno causato: si tratta di centinaia di milioni di euro, un vero e proprio disastro dal valore altissimo.

Grosso ritrovamento in Sicilia: 40 auto rubate chiuse in un capannone