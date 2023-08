Addio Henry Morrogh, Maestro del motorsport

Chi era Henry Morrogh

Irlandese di nascita, italiano di adozione. Morrogh, dopo aver iniziato a correre in patria e in Formula Ford, a fine anni '60 arriva a Roma e, grazie alla collaborazione con l'allora direttore dell'Autodromo di Vallelunga Luciano De Luca, fonda la Scuola Piloti che porta il suo nome. Una scuola, una palestra di piloti, che non si è fermata al tracciato laziale ma che si è poi spostata in giro per l'Italia, da Monza a Misano, passando per Varano de' Melegari, il Mugello e Casale Monferrato. Nel circuito umbro di Magione inizia a organizzare numerosi eventi sportivi di Formula 3, Formula 850, Formula Italia e soprattutto Formula Super Ford e Formula Ford.

A fine anni '80, lega il suo nome alle monoposto Van Diemen RF89 spinte dal motore Ford Kent, macchine protagoniste nella creazione del Challenge di Formula Ford, che diventerà di lì a poco uno dei campionati più longevi in Italia.

Tra i piloti più noti a crescere sotto le sue direttive, nomi che sono riusciti ad arrivare anche in F.1, come Andrea De Cesaris, Elio De Angelis, Eddie Cheever, Emanuele Pirro e Nicola Larini.

