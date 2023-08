Immagini shock: ragazzo sul tettuccio dell'auto a 130 km/h

Sfidarsi, gareggiare, superare i limiti senza rendersi conto del pericolo in cui si incorre, sia per se stessi che per gli altri. Nell'era dei social, molti sono i ragazzi ubriachi di visibilità. Cosa non si farebbe per un like o un follower in più? A volte si rischierebbe anche di morire. Perché è quello che accade quasi tutti i giorni e che ha visto come ultimo episodio un ragazzo sdraiarsi sul tettuccio di un'auto, una vecchia Ford Focus, che sfrecciava ad alta velocità, a ben 130 km/h, per le strade di Napoli. Un gesto assurdo, sconsiderato, molto rischioso. Forse una sfida fra amici per un po' di notorietà in più, che gli sarebbe però potuta costare la vita se fosse caduto.