Benzinaio la aiuta a riparare il paraurti: le chiede 10 euro per il disturbo

L'estate degli scontrini folli sta per finire. Da chi si lamenta del prezzo eccessivo per qualche pizza al ristorante, a chi si ritrova un costo esagerato per aver chiesto di dividere a metà un sandwich. Eppure, le richieste di pagamenti assurdi e inaspettati non sono finiti qui: la denuncia arriva dal sindaco di Spresiano , una città vicino a Treviso, Marco Della Pietra.

Ti aiuto, ma "il tempo è denaro"

Mentre sua moglie era in auto insieme alla loro bambina, la donna ha avuto un piccolo incidente stradale. La vettura è stata colpita da un'altra auto e il paraurti è finito su una ruota, rendendo impossibile continuare a guidare. La donna si è quindi avvicinata ad un distributore di benzina nei paraggi per chiedere aiuto e ha chiesto a un dipendente se potesse prendere in prestito uno strumento per spostare il paraurti dalla ruota. Il dipendente è intervenuto di persona e ha risolto il problema in pochi minuti, vedendo la signora in seria difficoltà e con una bambina piccola.

Ma qui arriva la parte assurda: il proprietario della stazione di benzina, che ha visto tutto, si è fatto avanti chiedendo 10 euro come pagamento per il "disturbo" causato. Il sindaco Della Pietra, a cui la moglie ha poi raccontato l'accaduto, è rimasto sconvolto e ha condiviso la storia sui social media, ma ha spiegato che la cifra è stata pagata senza alcun problema, pur rimanendo convinto che la richiesta di denaro in una situazione simile è stata una cosa davvero sgarbata.

