A conclusione della stagione estiva 2023 il Fiat 500 club Roma organizza un evento nella capitale d'Italia. Arte e auto d'epoca si uniscono in un unico evento. L'appuntamento a Roma in Piazza Garibaldi per i possessore delle Fiat 500 d'epoca.

Alle 8 si aprono le iscrizioni.Si prosegue con un giro turistico a bordo delle 500 passando per il Colosseo, Gianicolo, San Pietro e infine il pranzo... Spiegano gli organizzatori.