Salone di Monaco 2023, l'Europa accoglie l'offensiva cinese

Una sfida tra Vecchio Continente e Cina, tra brand storici e blasonati dell'automotive a confronto con quelli emergenti, nati da pochi anni. Possiamo riassumere così la prossima edizione del Salone IAA Mobility di Monaco che si volgerà nella città tedesca dal 3 al 10 settembre (dal 5 per il pubblico), ovvero, assieme a quello di Parigi, l'ultimo Salone dell'auto che si svolge ancora in Europa. Un evento che unisce le novità del settore automotive, soprattutto per i brand tedeschi che sono presenti in massa, e quelli che stanno conquistando l'Europa, soprattutto con vetture elettriche. Lo IAA Mobility sta comunque cercando una sua reale identità con l'obiettivo di offrire l'esperienza della mobilità in tutte le sue sfaccettature, dalle auto alle bici, dalle moto ai droni di trasporto, e anche alle novità tecnologiche. E la sfida tra Europa e Cina non è quindi esclusivamente tra le novità dei modelli di vetture, ma anche sulla tecnologia; dalle batterie, ai sistemi di assistenza alla guida fino all'intelligenza artificiale il Salone di Monaco sarà l'occasione per vedere quanto le aziende cinesi dell'accessoristica sono in grado di offrire proprio ai produttori europei e quanto le società europee possono controbattere questa offensiva.

Tutti i Marchi europei presenti al Salone di Monaco

Ma torniamo alle novità che sarà possibile vedere nei giorni del Salone, considerando che una parte di eventi si terrà, come due anni fa, anche nel centro della città. Infatti l'Open Space, che si sviluppa da Marienplatz a Odeonsplatz e a Königsplatz, sarà uno spazio aperto a tutti, una sorta di area festival, uno showroom di prodotti e una pista di prova. Tra i trentanove brand automotive presenti spicca il nome di Tesla. Infatti la Casa di Elon Musk è la prima volta che espone le sue vetture ad un Salone e sarà presente anche in Königsplatz. Una scelta probabilmente voluta, o dovuta, per i recenti accordi con il Governo tedesco per lo stabilimento di Grünheide vicino a Berlino dove viene realizzata la Model X e la cui produzione è in calo rispetto alle aspettative come le assunzione previste.

Il Gruppo BMW che a Monaco ha anche il suo quartier generale, tra i vari modelli esposti mostrerà la nuova MINI elettrica nelle versioni Cooper e Countryman. La nuova Serie 5, anche nella versione i5M, sarà la più ammirata del brand BMW che a Monaco presenterà anche la sua nuova strategia per le vetture elettriche. La BMW Vision Neue Klasse che vedremo è una show car berlina di segmento D a cui seguirà un Suv che utilizzeranno nuove tecnologie di batterie con una innovativa tecnologia di interfaccia tra uomo e vettura.

Il Gruppo Volkswagen sarà presente con tutti i brand e numerose concept oltre alle vetture di serie come la Volkswagen ID.7 nell'allestimento Pro con un'autonomia fino a 621 chilometri. Il brand Cupra esporrà la concept sportiva Dark Rebel e la city car Raval in allestimento definitivo.

Stellantis sarà presente esclusivamente con il Marchio Opel e la nuova concept Experimental che offre una visione chiara del futuro del marchio.

Hyundai punta sulla nuova Kona anche in versione a zero emissioni.

Tante le novità in casa Mercedes dalla nuova Classe E, anche in versione all terrain, alla potente AMG GT, anteprima anche per EQA, EQB ed EQV oltre alla presenza del Marchio smart con la #1.

Il brand Renault farà debuttare la nuova Scenic E-Tech 100% Electric, la vettura che va a aggiungersi alla Mégane electric per rispondere alle esigenze di viaggio a zero emissioni del Gruppo francese.

Tra i brand presenti anche Ford con l'anteprima europea del nuovo Explorer 100% elettrico. Presenti anche Honda, con i nuovi modelli anche a zero emissioni, la microcar XEV YoYo ma anche i brand lusso come il brand croato Rimac e l'americano Lucid.

Cina, Suv e berline di lusso

Come dicevamo, le Case cinesi presenti allo IAA Mobility di Monaco sono numerose, e quasi tutte con modelli a zero emissioni, a partire da BYD che sarà presente con 6 veicoli elettrici tra cui le novità la berlina Seal, il Suv Seal U, e il Denza 9 che nasce da una joint venture tra BYD e Mercedes-Benz. Dongfeng continua a rafforzare la sua presenza in Europa con il brand Seres ed esporrà la gamma la cui vettura di punta è il Suv Seres 5. Altro nuovo brand cinese che sta arrivando in Europa, e in Italia dal 2024, è Xpeng, la cui gamma prevede due berline molto eleganti, P7 e P5 e i Suv G9 e G3i. Ultima adesione allo IAA Moobility di Monaco da parte della Casa HiPhi, che produce vetture di lusso elettriche, che sarà presente con il Suv X Large e la berlina sportiva Z GT e la Y, una berlina media con porte posteriori che si aprono verso l'alto. Le vetture cinesi che vedremo esposte a Monaco stupiscono comunque per qualità, design e tecnologia spesso perfettamente all'altezza di quelle dei brand più blasonati.

