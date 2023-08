“Ladro sì, ma con un cuore”: l'assurda storia di un furto d'auto

Ci sono storie che, nel loro essere assurde e folli, risultano anche romantiche. Come quella che vede protagonisti una coppia di neo sposi la quale, a Foggia, il giorno dopo le nozze, ha subito il furto dell'auto , una Fiat Punto Evo , con dentro i vestiti del matrimonio . Ciò che ha lasciato tutti stupiti non è tanto il furto, ovviamente, ma il gesto del ladro, che pentitosi della sua azione, è tornato sui suoi passi restituendo il veicolo con tanto di foglio di scuse con su scritto “Ladro sì, ma con un cuore.”

Le scuse

La coppia aveva lasciato l'utilitaria parcheggiata nella struttura che li aveva ospitati per la prima notte. Tornati a riprenderla, i due si erano accorti che era sparita. I novelli sposi hanno subito sporto denuncia, tanto che lei, di nome Rosalba, aveva lanciato un appello proprio a Foggia Today, riferendosi al vestito che avrebbe voluto riavere con sé, “era proprio bello. Mi dispiacerebbe davvero tanto non rivederlo più. Aiutatemi a ritrovarlo”, dice, per poi parlare del furto: “siamo rimasti scioccati. Abbiamo passato una bellissima giornata, e poi, il giorno dopo, non trovare più la macchina è stato un trauma”.

Forse al ladro sarà arrivato il messaggio della donna, gli si sarà stretto il cuore e avrà riflettuto su quanto fatto. Alla fine, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Questa mattina, l'auto è stata ritrovata con i vestiti all'interno in via Zara, con il sopracitato biglietto. Tutto è bene quel che finisce... bene!

