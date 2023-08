Monza si prepara alla festa: c'è il GP d'Italia

Una delle settimane più attese per gli appassionati di motori è finalmente arrivata. Da giovedì 31 a domenica 3 settembre, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con l’attesissimo Gran Premio d’Italia di Formula 1 live dall’Autodromo Nazionale di Monza, che ospita l’ultima tappa europea del mondiale. Sky seguirà minuto per minuto l’avvicinamento alla gara, con contenuti speciali e interviste esclusive lungo tutto il weekend di gararealizzate dalla squadra di Sky Sport F1, e uno stand nella Fan Zone dell’autodromo per sostenere Sky Zero, la campagna con cui l’azienda promuove la riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030.