Benzina, c'è l'aumento: al self a 1,955 euro al litro

Mentre il Governo sta valutando il bonus benzina per i cittadini italiani con il reddito basso, il problema caro carburanti continua a esserci. Da quanto si apprende, grazie ai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit ed elaborati, come sempre, da Quotidiano Energia, la benzina, seppur di poco, è salita, arrivando, in modalità self service, 1,955 euro al litro, contro i precedenti 1,952, con i diversi marchi compresi tra 1,950 e 1,972 euro al litro (no logo 1,946).