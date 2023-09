F1 Monza, Ferrari protagonista nelle libere 2: Sainz al comando, Leclerc 6°

MONZA - E' di Carlos Sainz il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio d'Italia, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari stampa il crono di 1:21.355, mettendosi davanti a Lando Norris e Sergio Perez. Sul circuito di Monza, Charles Leclerc, chiude in sesta posizione dietro a Max Verstappen, quinto. La McLaren sorride anche con Oscar Piastri, quarto. Alexander Albon termina in settima piazza davanti a Fernando Alonso e George Russell, mentre in fondo alla top 10 c'è la Haas di Nico Hulkenberg. Diciassettesimo crono, invece, per la Mercedes di Lewis Hamilton.