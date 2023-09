Caro carburanti, leggero rialzo: benzina al self a 1,86 euro/litro

Nel dettaglio

Prendendo come punto di riferimento, come sempre, l'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit, possiamo subito dire che la benzina in modalità self service è salita di 1,960 euro al litro (1,957 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,949 e 1,972 euro al litro (no logo 1,949). Al servito, invece, si attesta a 2,095 euro al litro (2,094 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,029 e 2,165 euro/litro (no logo 2,002).

Infine, il diesel, in modalità fai da te è di 1,864 euro al litro (rispetto a 1,862), con le compagnie tra 1,854 e 1,880 euro al litro (no logo 1,855). Quanto al servito, si registra un costo di 2,002 euro al litro (contro 2,001), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,937 e 2,065 euro/litro (no logo 1,908).

Sì all'obbligo di cartelli con il prezzo medio nelle stazioni di rifornimento