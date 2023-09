Rivoluzione Seat, cosa cambierà nel brand spagnolo

Seat, cosa cambia

Si prevede che l'azienda si dedicherà alla produzione di mezzi di trasporto sostenibili come monopattini elettrici, biciclette elettriche (e-bike) e, potenzialmente, quadricicli elettrici, in risposta alla crescente domanda di soluzioni di mobilità eco-sostenibili. Seat verrà integrata in Cupra, il marchio sportivo del gruppo Volkswagen, decisione che arriva in seguito ai notevoli successi di Cupra, soprattutto nella categoria delle motorizzazioni ibride ed elettriche, con le vendite della Cupra Born che hanno registrato una quadruplicazione nel primo trimestre del 2023.

