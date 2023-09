Incidenti stradali a Roma: oltre 26mila all'anno e 12mila feriti

Caro carburanti, leggero rialzo: benzina al self a 1,86 euro/litro

Le zone più pericolose

L'analisi ha coinvolto l'intero territorio romano e ha calcolato indicatori chiave sulla sicurezza stradale, tra cui il numero di incidenti, morti, feriti e i tassi di lesività, mortalità e gravità, suddivisi per mese, giorno della settimana e orario, per ciascun municipio. Le zone più a rischio sono quelle all'interno del Grande Raccordo Anulare, con il centro storico indicato come la zona con il maggior numero di incidenti, mentre il quartiere Tiburtino è il più pericoloso dal punto di vista mortale. Le vie consolari, tra cui Nomentana e Magliana, insieme al Lungotevere e al primo Municipio, in particolare il quartiere Prati, sono risultate essere tra i luoghi più pericolosi, a causa del flusso costante di veicoli.

Numeri

Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, sono stati registrati complessivamente 77.483 incidenti stradali a Roma, di cui 28.499 con almeno una persona ferita o deceduta. La maggior parte degli incidenti si verifica nelle ore centrali della giornata, con picchi tra le 8.00 e le 10.00 e tra le 15.30 e le 17.30. I mesi con il maggior numero di incidenti sono gennaio e novembre, mentre il rischio rimane uniforme dal lunedì al venerdì, con un leggero aumento il giovedì e il venerdì. Il 50% dei decessi riguarda motociclisti e pedoni, con un numero totale di incidenti paragonabile a Londra.

Roma, al via i lavori in piazza Pia per il Giubileo: la nuova mobilità