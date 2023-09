L'ultima trovata dei pusher: spacciare con auto a noleggio

Nelle ultime ore, a Roma , i servizi anti-droga condotti dai Carabinieri hanno portato all' arresto di 11 persone e al sequestro di 190 dosi di sostanze stupefacenti tra cocaina, crack, hashish e marijuana per circa 8.000 euro in contanti . Undici arresti con un dato in comune: tutti i pusher, tranne uno, guidavano auto a noleggio .

Undici arresti in tutta Roma

Sembra essere questa, l'ultima "moda" tra gli spacciatori per cercare di evitare i controlli delle forze dell'ordine: portare avanti il proprio giro di spaccio mettendosi al volante di vetture non di proprietà, ma noleggiate. In zona Cinecittà un 37enne romano è risultato avere a bordo 77 dosi di cocaina e 510 euro in contanti. A Fidene, invece, i Carabinieri hanno fermato un 31enne albanese su un'auto noleggiata, in seguito trovato in possesso di 20 dosi di cocaina e 800 euro in contanti. Poi, ecco gli arresti di un 28enne romano che percorreva la via Cassia con svariate dosi di cocaina, e di un 54enne residente nella Capitale pizzicato nel quartiere del Quarticciolo a bordo di un'auto (in questo caso, sua) con dosi di cocaina e circa 2.800 euro in contanti.

Il raid delle autorità è proseguito poi in zona stazione Termini, tra via Giolitti, via Manin e via di Porta Maggiore, dove sono state arrestate 4 persone, tutte di origini nordafricane, di età comprese tra i 20 ei 50 anni, mentre vendavano dosi di hashish, crack ed eroina. Vendeva cocaina invece il cittadino albanese di 33 anni arrestato a Tor Bella Monaca. Ad Acilia, infine, gli ultimi due fermati, due fratelli romani di 44 e 45 anni che avevano appena venduto due dosi di hashish.

