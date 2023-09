Soccorre un uomo dopo un incidente: il ferito gli ruba l'auto

Voleva solo aiutare una persona rimasta ferita a seguito di un incidente, un gesto nobile che non tutti purtroppo fanno. Eppure questo atto di bontà gli è costato caro, perchè quando è sceso dall'auto per prestare soccorso ha visto la sua vettura venire rubata dalla stessa persona che stava assistendo in attesa dell'ambulanza.

L'ultima trovata dei pusher: spacciare con auto a noleggio

Il soccorritore beffato

Il fattaccio è accaduto lungo la Strada Provinciale 86 a Ruvo di Puglia, nella città metropolitana di Bari. Il protagonista della vicenda è un uomo che, dopo aver visto un'Alfa Romeo Giulietta ribaltata sulla carreggiata ha deciso di accostare e prestare soccorso. È sceso quindi dalla sua Volkswagen Bora e è andato a controllare se la persona nell'abitacolo stesse bene, aiutandola anche ad uscire. In pochissimi secondi il ferito si è alzato in piedi e senza neanche ringraziarlo lo ha spintonato, è corso verso il veicolo dello stesso soccorritore, ha acceso il motore ed è scappato. Il pover uomo non ha potuto fare altro che chiamare le Forze dell'Ordine e raccontare l'accaduto per sporgere denuncia.

Incidenti stradali a Roma: oltre 26mila all'anno e 12mila feriti