Allarme benzina, sale ancora: ora è a 1,962 euro/litro

Il prezzo medio dei carburanti non arresta la sua salita. C'è preoccupazione per l'aumento, dovuto principalmente alla decisione di Arabia Saudita e Russia di prolungare fino a fine anno i tagli alla produzione di petrolio. Quotidiano Energia ha elaborato i dati dell'Osservatorio Prezzi del Mimit, questi i numeri: la benzina in modalità self service si attesta a 1,962 euro/litro (1,960 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,951 e 1,974 euro/litro (no logo 1,950). Per quanto riguarda il servito, la verde è a 2,098 euro/litro (2,096 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,033 e 2,171 euro/litro (no logo 2,002).