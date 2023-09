Stellantis e Aramco sugli eFuel: "Non un'alternativa, ma una soluzione"

Nella giornata di ieri 7 settembre, Stellantis e Aramco hanno ribadito la loro collaborazione per sviluppare la compatibilità degli eFuel per 24 motori termici prodotti fino al 2014 al fine di ridurre l'impatto ambientale. Per questo, il Gruppo ha già avviato collaudi per quanto riguarda le emissioni, la diluizione del lubrificante, tubazioni, filtri e non solo.

Anche per auto ad alte prestazioni

Secondo quanto affermato da Stellantis, "in occasione della 24 Ore di Le Mans Classic, abbiamo testato gli eFuel anche su vetture d'epoca. Ma questo mercato partirà solo dopo che sarà stata avviata la mass production". Non solo veicoli "classici" quindi, il progetto riguarda anche auto ad alte prestazioni e da gara. Per una maggiore trasparenza, da Stellantis e Aramco verranno resi noti tutti i modelli che potranno utilizzare gli eFuel. Per quanto riguarda i prezzi, il "retrofitting delle raffinerie di petrolio" potrebbe essere la soluzione. "Non sono un'alternativa alla elettrificazione ma una soluzione per intervenire sul parco circolante", hanno affermato le due aziende.

