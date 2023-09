WEC, qualifiche 6 Ore di Fuji: uno-due Toyota, Ferrari lontane

ROMA - Le qualifiche della 6 Ore di Fuji hanno visto le Toyota dominare, e in particolare la #7 di Kobayashi, che con il tempo di 1:27.794 ha rifilato un distacco importante agli altri piloti, a partire dal compagno di team Hartley, secondo a più di sei decimi di distacco. Sessione segnata dalle nuvole, con la pioggia che è arrivata solo nel finale, congelando le posizioni: ecco quindi che le Ferrari #51 e #50 partiranno rispettivamente sesta e settima. In seconda fila, a sorpresa ecco le Porche del team Penske, mentre in quinta posizione c'è la Cadillac #2 di Lynn. La gara prenderà il via domani alle ore 4 italiane.