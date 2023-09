WEC, 6 Ore di Fuji: doppietta Toyota davanti a Porsche. Ferrari ai piedi del podio

ROMA - La 6 Ore di Fuji, penultimo round del mondiale WEC, ha visto il totale trionfo della Toyota: davanti al proprio pubblico, la casa giapponese centra una doppietta in gara, dopo averla messa a segno in qualifica, vincendo il sesto titolo costruttori, il terzo consecutivo. A tagliare il traguardo per primo è l'equipaggio della #7, già poleman, davanti alla #8. Terza la Porsche #6, che conduce una gara encomiabile, condotta anche a larghi tratti, centrando il secondo podio stagionale. Non sorride, invece, la Ferrari, che guadagna sì qualche posizione rispetto al via, ma non centra il podio dopo aver dimostrato un passo più lento della concorrenza, venendo anche doppiata: quarta la 499P #50 di Fuoco-Molina-Nielsen, seguita dalla #51 di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi.