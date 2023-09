Clamoroso, Lapo Elkann è stato cacciato dalla pista al GP di Monza

Lapo Elkann qui c'è cresciuto, qui è di casa. O meglio era di casa, perché all' autodromo di Monza per il GP d'Italia è stato allontanato dalla pit lane. Il rampollo di casa Agnelli è infatti stato rimbalzato all'entrata della pista dalla sicurezza, proprio a pochi minuti dall'inizio della gara di casa della Scuderia Ferrari. Un momento imbarazzante e totalmente inaspettato, che ha lasciato di stucco soprattutto il pilota della Rossa Carlos Sainz e la leggenda ferrarista Gerhard Berger , che hanno provato invano a farlo entrare lo stesso insieme alla moglie Joana Lemos, ex pilota di rally portoghese.

La triste fuga di Lapo

Il video che è diventato virale sul web mostra chiaramente il momento surreale in cui l'ex membro del consiglio di amministrazione della Ferrari e fratello dell'attuale presidente del Cavallino, saluta e abbraccia piloti, team principal e tutti gli adetti ai lavori della Formula 1, ma non viene comunque fatto entrare in pit lane. Lapo è placcato da un uomo della sicurezza che non si lascia influenzare proprio da nessuno. Nonostante qualche tentativo di scappare e imbucarsi all'ingresso della pista, anche abbracciato a Sainz, alla fine Lapo è costretto ad arrendersi e ad allontanarsi tristemente verso le tribune, vedendo passare davanti a sé anche il cantante Fabio Rovazzi. Solo problemi di pass? Chissà...