La sua ex ha un altro: lui non ci sta e gli incendia la macchina

La fine di un amore è difficile da accettare. Ognuno affronta la situazione nel modo che più crede opportuno, alcuni invece non riescono proprio a rassegnarsi: questo 37enne del comune di Biancavilla , in Sicilia, ha deciso di vendicarsi con il nuovo compagno della sua ex dando fuoco alla sua auto .

Il fuoco... dell'amore

Non ce la faceva ad immaginare la sua ex compagna insieme ad un altro, un fatto che lo ha mandato letteralmente fuori di testa e per questo ha deciso di reagire nel modo peggiore. L'uomo ha individuato l'abitazione del nuovo fidanzato della sua ex e ha cosparso la Skoda del suo rivale in amore di benzina, dandole quindi fuoco. La Skoda si è ovviamente incenerita in pochissimi minuti e il piromane è fuggito. Le telecamere di sorveglianza però lo hanno immortalato mentre appiccava il fuoco, permettendo così alle Forze dell'Ordine di risalire alla sua identità e a denunciarlo per incendio doloso.

