MillenniuMExpo, torna a Roma la Mostrascambio per veicoli d'epoca

Torna il MillenniuMExpo per la seconda volta nel 2023. La più grande Mostrascambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro Sud Italia si terrà all' Ippodromo Capannelle il 7 e 8 ottobre . La 37esima edizione ospiterà oltre 450 aree dedicate a ricambisti, restauratori, raduni club, modellisti, veicoli storici ed instant classic.

Un calendario ricco di iniziative

L'evento nasce grazie alla collaborazione con il Comitato Regionale Lazio della Federazione Motociclistica Italiana il quale realizzerà un moto incontro per gli iscritti. Attraverso FMI inoltre, sarà rinnovato lo sconto in biglietteria per i tesserati in regola. Il calendario eventi prevede anche raduni monomarca, rassegne storiche, esposizione di Sidecars ad opera dei fratelli Colucci di Acilia, mentre il Club Nuova Fiat 1100, esporrà i suoi modelli per celebrare i 70 anni della Fiat Nuova 1100 serie 103. Presente anche Cuore Sportivo, club riconosciuto da Alfa Romeo, con i suoi modelli per i 60 anni della Giulia Sprint GT e infine i principali club ASI di Roma con mezzi d'epoca e di estremo valore.

