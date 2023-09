Codice della Strada, tutte le novità: cosa cambia per auto, moto e monopattini

In un annuncio del Ministro dei trasporti Matteo Salvini , il 18 settembre prossimo sarà portata a termine la stesura del disegno di legge per le modifiche al Codice della Strada . "Il testo prevede prevenzione, educazione, controlli, ma pure sanzioni e 'mazzate' per chi sbaglia", ha affermato, sottolineando la determinazione a combattere la piaga delle morti sulle strade italiane, attualmente stimate a tremila all'anno.

Cosa cambia

Tra le nuove misure, Salvini ha menzionato il ritiro definitivo della patente per i reati più gravi, sanzioni più pesanti per chi guida sotto l'influenza di alcol o droghe, nonché l'uso del telefono cellulare mentre si guida. Inoltre, il Ministro ha annunciato restrizioni per i neopatentati, impedendo loro di guidare veicoli ad alta cilindrata nei primi anni di patente.

Particolare attenzione è stata rivolta alla micromobilità, con norme specifiche per gli autovelox. Salvini ha dichiarato: "Non li vieto perché sono un liberale, ma semplicemente metto il limite di velocità, il divieto di uscire dai centri urbani, casco, targa e assicurazione perché anche il monopattino che viene truccato e va a 60 all'ora in tangenziale è un rischio per sé e per gli altri. Per gli autovelox deve regnare il buonsenso, va bene fuori da un ospedale o in prossimità di una scuola ma non serve metterli a caso per fare cassa. Vanno regolamentati."

Infine, il Ministro Salvini ha affrontato la questione dei limiti di velocità: "Il limite va bene per luoghi sensibili e pericolosi, ma dire che in città si va tutti a 30 all'ora non ha senso", ha concluso.

