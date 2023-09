GIVI-Bike: con la sfida "Find Your Style" vinci sconti speciali

Da domani 15 settembre fino a domenica 17, Givi promuove la sfida online "Fin Your Style" in occasione del 45esimo anniversario dello storico gruppo bresciano. In concomitanza con l’Italian Bike Festival di Misano, tutti gli abbassionati di bici avranno l'opportunità di aggiudicarsi dei buoni sconto da 5 al 30% su tutta la collezione del brand in vendita sul sito e-commerce https://www.givi-bike.com/shop/.

Il concorso si avvale della collaborazione del collettivo artistico Art of Sool della Valle Camonica, fondato nel 2010 da Marco Cominini (MATW), Claudio Cretti (IlClod) e Nicola Fedriga (NEIM). Famelici ricercatori, si ispirano e attingono dai vasti immaginari del mondo del writing/graffiti, del fumetto, dell’illustrazione e del cartoon. In questi anni, Art of Sool, oltre ad avere partecipato alle piu? importanti graffiti Jam italiane hanno esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero e raggiunto importanti collaborazioni con marchi come Dolly Noire, Vans, Superga, Clipper, Warsteiner.

Codice della Strada, tutte le novità: cosa cambia per auto, moto e monopattini

Come partecipare passo per passo

Per partecipare bisognerà collegarsi al link http://www.givi-bike.com/game, che sara? ufficialmente attivo dalla mezzanotte di giovedi?, registrarsi e, cliccando sulle immagini di street art che compaiono sullo schermo, riconoscere le immagini dei prodotti GIVI nascosti nell’opera artistica. Una volta completato il gioco, ogni utente ricevera? via email un codice per accedere alla promozione, assegnato in base alla quantita? di prodotti trovati. In piu? per chi non fosse riuscito nella missione, e? previsto in ogni caso un codice sconto del 5% come premio di consolazione.

Paolo Marini, Brand Tutor e Responsabile della Comunicazione GIVI-Bike diche che: “Il gioco era gia? stato proposto alla fiera Eurobike di Francoforte con grande successo e cosi? abbiamo deciso di riproporlo a tutti gli utilizzatori della bici. Le referenze GIVI- Bike sono apprezzate perche? innovative e performanti e adatte a tutti gli usi delle due ruote, Urban, Experience e Adventure”.

Piaggio, la nuova governance: Matteo Colaninno presidente e Michele ad