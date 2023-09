Dimarco, che inizio di campionato: al volante di Maserati GranTurismo

Campionato appena iniziato e regalo in arrivo per Federico Dimarco . Il terzino dell’Inter , infatti, si è fatto vedere al volante di una Maserati GranTurismo grigio metallizzato, modello icona del Tridente, che fonde tradizione artigianale italiana e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Tridente nerazzurro

La Maserati GranTurismo, il cui prezzo parte da 180mila euro, va quindi ad affiancarsi alle altre vetture del calciatore, che spesso è stato visto a bordo di Suv, ma questa volta ha scelto davvero una vettura per non passare inosservato. La supercar monta il motore V6 3000 cc biturbo che utilizza la tecnologia di combustione a precamera con doppia candela e offre prestazioni straordinarie, che di certo faranno felice il nerazzurro. Il motore eroga un potenza massima di 761 CV e 1350 Nm di coppia, la velocità massima è di 325 km/h e per accelerare da 0 a 100 bastano 2,7 secondi. Ma oltre a prestazioni e potenza, GranTurismo è anche stile: gli interni dell’auto scelta da Dimarco fanno pendant con la carrozzeria, siamo sempre sui toni del grigio. Materiali esclusivi, rivestimenti preziosi e tecnologia fanno il resto.

