Auto e i segreti di Alfa 33 Stradale

Avanza, tra mille difficoltà, dubbi e incertezze, ma avanza. Perché, in fondo, che mobilità sarebbe se si fermasse? Avanza a modo suo, certo, ma anche questo è inevitabile considerata la complessità dell'automotive e la portata della rivoluzione in atto. Rivoluzione in direzione elettrico definita, eppure ancora in discussione, com'era prevedibile dopo le forzature integraliste e di stampo politico.

E allora ricominciamo da capo, con una vettura simbolo che apre il numero in edicola di Auto, cioè l'Alfa Romeo 33 Stradale. Che avrà anche molto del recentissimo know how di Maserati ma che rappresenta un simbolo di una rinascita, per quanto lenta ed elaborata. E comunque prevista anche nella declinazione elettrica. Non sappiamo se davvero sia questa la ricetta giusta per rilanciare il Biscione, ma da qualche parte si doveva pur ricominciare. E visto che si deve ricominciare dopo l'estate, meglio ricominciare al top.

Così, dopo la 33 Stradale ecco le immagini lussuose della Monterey Car Week che conferma la tendenza sempre più solida delle supercar estreme e, ovviamente, bellissime che conquistano sempre più spazi di mercato. Dalla Lamborghini Lanzador, il primo... Toro 100% elettrico, alla Ferrari 812 Competizione Tailor Made, passando per Maserati MCXtrema, Rolls-Royce Droptail e Ford GTD. A chiudere questa sezione del magazine, il lancio del nostro evento Rom-E in programma nella Capitale dal 6 all'8 ottobre.

Rom-E 2023, clicca qui per partecipare ai talk sull'ecosostenibilità

I nuovi test

Ad aprire invece la sezione del primo test, c'è il Salone di Monaco con le sue contraddizioni e i suoi limiti, mescolati con le novità - non tantissime in verità - apparse più nell'Open Space esterno della rassegna tedesco, che nel deludente spazio fieristico dove tutto è sembrato essere limitato. Compreso il contributo dei Costruttori cinesi che, a parte BYD, hanno esibito proposte ancora difficili da far comprendere al mercato europeo. Al punto che sono stati i Costruttori del Vecchio Continente - BMW, MINI, Mercedes, VW e Renault su tutti - a impressionare addetti ai lavori e pubblico.

Tornando ai test, vetrina per Mercedes Classe E 400e, Volkswagen Passat Variant, Toyota Land Cruiser, Hyundai Santa Fe e Mercedes-AMG GT 63. Interessante l'inchiesta sui risparmi per i consumatori che scelgono la soluzione della vettura

a zero emissioni.

E-mobility e altro

Passando alla sezione dell'e-mobility, abbiamo una sorta di prosecuzione ideale del Salone di Monaco con i test di due vetture comparse sugli stand bavaresi, ma che abbiamo avuto l'opportunità di vedere-guidare prima del Salone: parliamo della BYD Seal e della Renault Scénic E-Tech 100% Electric, oltre al restyling della Tesla Model 3 e alla mini-anteprima della nuova Peugeot E-3008.

Da approfondire il lavoro del nostro Centro Prove che ha messo a confronto due generazioni di Hyundai Kona con particolare attenzione all'ultima che diventa efficientissima nella versione 1.6 full hybrid. Senza dimenticare Porsche Cayman 718 GTS, Citroën C4 X, Kia e-Niro e Jeep Avenger EV.

Tanta carne al fuoco anche nella sezione Motor Club aperta dalla 50ª edizione del Calendario Pirelli, dai 20 anni della

Bentley Continental GT e dalla splendida interpretazione del binomio Alfa Romeo-Zagato, con il pezzo unico della Giulia SWB Zagato. Finale come sempre con l'usato, dedicato alla Peugeot 508. Questa sì, una certezza.

Alfa Romeo 33 Stradale, il mito rivive anche in elettrico