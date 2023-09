Ruba la Jaguar e scappa dalla polizia con un "trucco" alla GTA

Rubare un'auto, fuggire dalla polizia ed eluderla con un trucco da Grand Theft Auto, il famoso videogioco: abbandonarla sotto un ponte dove gli elicotteri che la inseguivano non potevano vederla né seguirla, per poi dileguarsi. E, a distanza di mesi, la polizia non ha ancora annunciato alcun arresto in relazione all'inseguimento avvenuto a fine giugno a Los Angeles, e che ha visto protagonista una Jaguar che sfrecciava a una velocità di quasi 200 km/h lungo la 110 Freeway di Pomona, in California.