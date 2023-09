Carburanti, nessun aumento. Qual è la situazione attuale?

Al momento gli automobilisti possono tirare un sospiro di sollievo: c'è uno stop dei rialzi dei prezzi dei carburanti. In attesa di capire quali saranno le decisioni del Governo riguardo bonus benzina e accise, vediamo quali sono i costi alla pompa. Come sempre le medie dei prezzi praticati sono comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta.