F-35B cercasi: disperso il jet dei Marines da quasi 100 milioni di euro

Velivoli controversi

L' F-35B era stato assegnato a uno squadrone di addestramento dei Marine Corps. Ora la Joint Base ha lanciato un appello su X (ex Twitter), dove si legge: "Se avete informazioni che possono aiutare le nostre squadre di recupero a localizzare l'F-35, siete pregati di chiamare il Centro operativo della difesa della base.” Dalle voci che stanno circolando, l'ipotesi è che il velivolo sia caduto nel lago Moultrie o nel lago Marion.

Se così fosse, il jet sarebbe presto ritrovato, considerato che i due laghi non sono molto profondi. Da quanto si apprende, questi F-35 prodotti da Lockheed Martin sono sempre stati oggetto di controversie nel tempo, e molti hanno messo in dubbio la loro sicurezza. L'F-35B in particolare, sembrava avere un problema durante i decolli e gli atterraggi verticali. Pur avendo provocato altri incidenti, per l'Aeronautica militare USA rientrava tutto nella norma. Chissà ora cosa succederà.

