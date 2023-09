Bimbo investito a Roma: guidatore senza patente, ma l'auto di chi era?

Nelle prime ore di sabato 16 settembre, lungo la via Casilina, si è verificato un tragico incidente che ha riempito le pagine di quotidiani, telegiornali e indignato per l'ennesima volta il Paese. Il piccolo Mohamed è stato investito da Ananutei Dorinei, un ventenne di nazionalità rumena. Quel che rende ancora più sconvolgente questa vicenda è il fatto che il conducente coinvolto non possedesse la patente di guida, un dato emerso solo in seguito all'inchiesta.