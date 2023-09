F1, Verstappen imprendibile nelle FP2 di Suzuka. Leclerc 2°, Sainz 4°

SUZUKA - Max Verstappen ancora protagonista in Giappone, dove si sta svolgendo il diciassettesimo round del mondiale di F1. Il campione del mondo della Red Bull, infatti, comanda anche le FP2 di Suzuka, chiudendo con un vantaggio di oltre tre decimi sul più diretto inseguitore, ovvero Charles Leclerc. Buone indicazioni per la Ferrari, che attualmente sembra potersi attestare come seconda forza sul circuito nipponico. Quarto posto per Carlos Sainz, dietro alla McLaren di Lando Norris. In ombra Sergio Perez, che chiude nono dopo essere apparso poco performante sia sul giro secco che sul passo gara.